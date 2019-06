Giochi 2026: Zaia, politica resti fuori

(ANSA) - LOSANNA, 22 GIU -"Io penso e spero che la politica resti fuori da queste partite, noi vorremmo confrontarci seriamente sul dossier e le scelte tecniche. Poi immagino che ognuno abbia i propri innamoramenti, qualcuno magari è più vicino a Stoccolma e qualcuno a noi, però spero che vinca il dossier". Lo auspica Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, prima delle prove della presentazione che la delegazione di Milano-Cortina farà lunedì davanti alla sessione del Cio chiamata ad aggiudicare le Olimpiadi invernali 2026. "Hanno incaricato me e Sala di fare un duetto parlando in inglese, io parlo inglese spagnolo Veneto e italiano - ha sorriso Zaia -.

Cercherò di farlo bene con la responsabilità di rappresentare 5 milioni di veneti e tutti gli italiani che puntano su questa partita. Questa presentazione non è una messa cantata né una parata. Studieremo giorno e notte fino a lunedì. Lo facciamo con grande senso di responsabilità, pensando che dobbiamo ancora parlare del dossier anche a quelli che hanno dubbi o sono indecisi".