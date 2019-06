Giampaolo, emozionante giocare a S. Siro

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Sono stato colpito dalla serietà di Boban e Maldini, dalla loro competenza e passione.

Trasmettono il significato di Milan, di cosa significa giocare nel Milan, allenarlo o far parte di questo club. Sono persone di livello e di spessore. Ci conosceremo lavorando insieme perché adesso possiamo raccontarci di tutto, ma le esperienze maturate giorno dopo giorno sul campo di lavoro affinano le interazioni tra gli uomini. La loro storia, però, racconta molto, così come la loro passione che è stata contagiosa". Sono le prime impressioni di Marco Giampaolo secondo il quale "giocare a San Siro è sempre un'emozione particolare, lo considero lo stadio più affascinante d'Italia".

Giampaolo si aspetta un campionato impegnativo: "Negli ultimi anni è stato sempre più competitivo, col ritorno di Sarri e di Conte lo sarà ancora di più. C'è stato un cambio di mentalità in tante squadre. Anche le piccole hanno l'ambizione di andarsela a giocare e quindi le differenze sono sottili. Sarà un campionato impegnativo''.