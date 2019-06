Gdf scopre 15 lavoratori in nero

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - La Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha eseguito una serie di controlli in diverse attività della zona e ha scoperto 44 lavoratori con posizioni contrattuali non regolari, di cui 15 completamente in nero.

In particolare, in un autolavaggio, i tre lavoratori italiani impiegati sono risultati privi di contratto; in un ristorante, tra i quattro camerieri impiegati in nero, pari al 50% del personale, è stato individuato anche un minorenne mentre in un salone di coiffeur, è stato identificato un acconciatore senza contratto che, a seguito degli accertamenti, è risultato clandestino sul territorio nazionale.

Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 80 mila euro e, a seguito della segnalazione delle violazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova, è stata disposta la sospensione dell'attività per otto delle imprese ispezionate.