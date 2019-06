Varese, attivo piano selezione cinghiali

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Anche qui i cinghiali rappresentano un problema per la sicurezza delle persone e per l'agricoltura. In provincia di Varese nel 2018 la fauna selvatica ha provocato 90 mila euro di danni sulle colture, di cui 79 mila a causa dei cinghiali". Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, intervenuto oggi all'Ufficio territoriale regionale di Varese sul tema relativo al contenimento dei cinghiali.

"La caccia in selezione - ha aggiunto Rolfi - sta partendo in tutto il territorio regionale e questa settimana in Giunta abbiamo introdotto la possibilità di foraggiamento degli ungulati anche in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione della specie". "Il piano di selezione - ha detto ancora Rolfi - prevede per Varese il prelievo di 400 cinghiali in un anno. Già in questo primo periodo abbiamo raggiunto quota 80".