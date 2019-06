Nasconde in casa cadavere della madre

(ANSA) - PAVIA, 21 GIU - Ha nascosto per molto tempo in casa il cadavere della madre, un'insegnante di 75 anni in pensione. E' successo a Mede (Pavia), un comune della Lomellina. A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno arrestato il figlio, un 43enne disoccupato, tossicodipendente e con alcuni precedenti alle spalle, accusato del reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. L'uomo è stato trasferito al carcere di Torre del Gallo, a Pavia.

Le indagini dovranno ora appurare per quale ragioni l'uomo abbia nascosto il cadavere. Sarà determinante anche l'esito dell'autopsia alla quale verrà sottoposto il cadavere della donna al Dipartimento di Medicina Legale dell'Università per stabilire le cause della sua morte. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, neppure quella di un'eventuale morte di natura violenta. Ad insospettirsi è stata l'altra figlia dell'insegnante: da tempo chiedeva di poter vedere la madre, ma suo fratello, con scuse di ogni genere, glielo impediva.