Militanti FN denunciati per aggressione

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Due esponenti di Forza Nuova sono stati denunciati dagli agenti della Digos di Cremona per violenza privata in quanto ritenuti responsabili dell' aggressione accaduta nel corso del comizio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, nella serata del 3 giugno, in piazza Roma, nella città lombarda. In quell'occasione, un ragazzo cremonese di 26 anni aveva esposto una sorta di sciarpa con la scritta "Ama il prossimo tuo".

Alcune persone avevano iniziato a insultarlo tentando di sfilargli la sciarpa e di allontanarlo dalla piazza. In due l'avevano strattonato e colpito con un pugno ed uno schiaffo al volto e con un calcio nel fondoschiena; una terza lo aveva colpito con una manata al volto. L'intervento di alcuni agenti della Polizia Locale liberi dal servizio aveva consentito alla vittima di allontanarsi dal luogo e di ricevere le prime cure.

Oggi la denuncia a due esponenti di Forza Nuova mentre una terza persona è in via di identificazione.