Lombardia, 600 Mln per la Pedemontana

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 ilioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità, infrastrutture per mobilità, ambiente, sicurezza del territorio e imprese". Sono gli elementi della manovra di assestamento di bilancio approvata dalla giunta regionale della Lombardia, come sintetizza il governatore Attilio Fontana. "Nella nostra proposta - aggiunge l'assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini - confermiamo l'impegno a migliorare le infrastrutture per la mobilità autorizzando 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza". Oltre 80 milioni di euro "sono stati destinati per l'ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale degli ospedali. Nel complesso gli investimenti previsti ammontano a 739 milioni per il 2019, 546 milioni per il 2020 e 521 milioni per il 2021.