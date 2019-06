Fucilate in guerra di spaccio,12 arresti

(ANSA) - VAREDO (MONZA), 21 GIU - Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri al termine di un'operazione che ha portato allo smantellamento di alcune bande di spacciatori, tutti cittadini nordafricani tranne una donna italiana, nella zona di Varedo (Monza). Sono accusati a vario titolo di traffico di droga, porto abusivo di arma fuoco, lesioni personali e tentato omicidio. Tra i vari gruppi, a quanto emerso, era da tempo in corso una guerra ribattezzata dagli inquirenti "una Gomorrakech", per il predominio sull'area ex Snia di Varedo (Monza), nota come il "bazar della droga", all'interno della quale gli spacciatori si aggiravano armati di fucili e pistole. Alcuni spacciatori estromessi dal giro sono accusati di tre tentati omicidi ai danni di pusher rivali. Al blitz nell'area hanno partecipato anche i carabinieri dei reparti di pronto intervento Sos.