Autoscuole in corteo protesta a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 21 GIU - Corteo di protesta questa mattina da parte delle autoscuole di Bergamo davanti alla Motorizzazione civile di via King contro la carenza di organico della struttura. Una situazione che sta causando moltissimi problemi: tempi d'attesa lunghissimi per i camionisti che devono effettuare le revisioni dei loro mezzi e analoghi ritardi per effettuare gli esami di guida, sia teoria sia pratica, con effetti pesanti per le autoscuole. I manifestanti, armati di cartelli, striscioni e fumogeni, hanno raggiunto la Motorizzazione, dove hanno affisso i cartelli e gli striscioni di protesta.