Accoltella rivale in amore nel pavese

(ANSA) PAVIA, 21 GIU - Un ragazzo di 23 anni di Bereguardo (Pavia) è stato accoltellato oggi, davanti a casa sua, da un 27enne di Motta Visconti (Milano).

L'aggressione è avvenuta a seguito di una furibonda lite tra i due, dovuta a motivi sentimentali: i due, si è saputo, sono innamorati della stessa ragazza. Il 27enne ha sferrato contro il rivale in amore 7 fendenti mediante l'utilizzo di due coltelli, procurandogli ferite sparse tra collo, spalla destra e addome.

Il giovane 23enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri hanno denunciato per tentato omicidio il 27enne di Motta Visconti (Milano).