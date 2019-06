Scoppia quadro elettrico, due feriti

(ANSA) - LECCO, 20 GIU - Due persone sono rimaste ferite e ustionate dallo scoppio di un quadro elettrico nell'edificio del Tribunale di Lecco che ospita i corpi di reato, in corso Promessi Sposi, nella parte collinare della città.

Le due persone, in base a quanto si è potuto finora apprendere due tecnici addetti alla manutenzione, sono state subito soccorse e trasportate in ospedale. Secondo i primi accertamenti le condizioni dei due feriti non sono apparse gravi.

Tutte le persone che erano dentro l'edificio sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso, un'auto medica, due ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco più unità delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri.