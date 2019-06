Obama da Clooney, Laglio blindata

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Sarà 'blindata' Laglio, in particolare la zona attorno a Villa Oleandra da sabato a lunedì quando l'ex presidente americano Barack Obama, accompagnato da moglie e figlie, sarà ospite di George Clooney.

Ieri, riportano alcuni quotidiani, si è tenuta una riunione sulla sicurezza in Prefettura e il sindaco Roberto Pozzi ha emanato una serie di ordinanze con divieti di sosta nell'area.

Sarà vietato anche l'accesso alla spiaggetta di Riva Soldino e al molo di Laglio per tutti tranne i proprietari delle imbarcazioni dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì.

"Per tanti onori - ha commentato Pozzi -, qualche onere dobbiamo accollarcelo".