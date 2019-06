Sanità, Gallera: 'Senza assunzioni si rischia il collasso'

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - "Senza nuove assunzioni, il sistema sanitario pubblico rischia il collasso, a scapito dei cittadini e degli operatori". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in relazione alle ultime vicende che stanno interessando la sanità nelle Regioni. "A fronte di un lavoro importante - aggiunge Gallera - che le Regioni stanno conducendo, da Roma arrivano notizie allarmanti che stravolgono quanto emerso in precedenza: sembra infatti, dall'ultima interpretazione delle norme contenute nel cosiddetto 'Decreto Calabria', che l'aumento del tetto di spesa per l'arruolamento del personale negli ospedali, pari al 5 per cento sull'incremento del fondo sanitario, possa scattare solo dal 2020. Se fosse confermata questa impostazione, il sistema sanitario regionale subirebbe un contraccolpo non indifferente".

"Senza medici, infermieri e operatori in numero sufficiente - spiega l'assessore - i reparti ed i Pronto Soccorso si svuotano, i turni non si coprono, le liste d'attesa si allungano".