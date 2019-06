Cocaina nel bagaglio di bambina, arresti

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Trafficanti di droga peruviani senza scrupoli non hanno esitato a usare il bagaglio di una bambina di undici anni che viaggiava come minore non accompagnata per nascondere oltre due chili di cocaina. Ma tutta la fase del trasporto era monitorata dalla Guardia di Finanza di Pavia che con la collaborazione dei colleghi di Malpensa è riuscita a sequestrare il carico introdotto dalla minorenne, inconsapevole, come del resto era la madre a cui poi è stata affidata. Il particolare è emerso nel corso di un'indagine dello Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) che ha portato all'esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli appartenenti ad un'organizzazione criminale dedita all'importazione di cocaina dal Perù. "È il bilancio della seconda fase dell'operazione 'Huarango' - precisa la Gdf - che ha aperto le porte del carcere per 10 peruviani - di cui 5 donne - e 2 uomini italiani, tutti pregiudicati e consentito il sequestro di oltre venti chili di cocaina".