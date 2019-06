Scontro frontale, una morta e due feriti

(ANSA) - PAVIA, 17 GIU - Una donna di 38 anni di Gambolò (Pavia) è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11 di oggi sulla circonvallazione della cittadina, nei pressi di Vigevano. Si è trattato di uno scontro frontale nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli: la Fiesta su cui viaggiava la vittima, finita dopo l'urto in un campo di mais, un furgone Mercedes e una Peugeot 308. La donna è morta sul colpo, mentre gli altri due conducenti, due uomini di 29 e 70 anni, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118. Sul posto è atterrato anche un elicottero giunto da Milano. Sono in corso i rilievi da parte della polizia stradale di Vigevano.