Primo concerto Accademia Scala in Arabia

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La Scala di Milano è sbarcata in Arabia Saudita, o meglio l'Accademia. Dopo le polemiche per il possibile ingresso (poi saltato) dei sauditi nel cda del teatro e l'inizio di una collaborazione per corsi di musica e danza a Riyad, i solisti dell'accademia si sono esibiti venerdì scorso nella capitale saudita.

Al Centro Culturale King Fahad circa tremila spettatori hanno assistito a 'An Italian Opera Journey', viaggio nel belcanto attraverso otto arie famose eseguito dall'orchestra dell'Accademia diretta da Pietro Mianiti con il soprano Francesca Manzo e il tenore Riccardo Della Sciucca.

"L'evento - sottolinea una nota - è stato organizzato dal Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita e dalla Fondazione Accademia Teatro alla Scala nell'ambito della collaborazione culturale in corso tra Italia e Arabia Saudita.