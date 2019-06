L'Inter cambia casa

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Un palazzo a specchio che si affaccia sulla zona di Porta Nuova, "simbolo della nuova Milano globale e tecnologica", un design moderno e iconico, il nero e l'azzurro predominanti, le gigantografie dei campioni del passato per ricordare la storia, i nomi di diverse nazioni scritti sulle pareti perché gli interisti sono 'fratelli del mondo': il club nerazzurro da oggi si trasferisce nella sua nuova sede e la presenta sul sito e sui canali social. Il video pubblicato, accompagnato dall'hashtag scelto per l'arrivo di Conte #notforeveryone, è un primo sguardo ai cinque piani del palazzo del Gruppo Generali, il 'The Corner', e alla terrazza panoramica con vista "che abbraccia Milano dalla Madonnina fino a San Siro", come si legge nella nota del club.

La nuova sede è stata progettata da DEGW e FUD, brand del Gruppo Lombardini22. Al nono piano della struttura è stata creata la zona accoglienza per ospiti ed eventi, con la sala media multifunzionale, la Trophy Room.