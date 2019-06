La statistica 'Fuoriconvegno' a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La statistica è la protagonista dietro le quinte di ogni app che utilizziamo ogni giorno per scegliere il ristorante, pianificare un viaggio o monitorare i nostri parametri di salute. Ad interrogarsi sui metodi statistici e sulla loro attualità rispetto alla domanda del mercato sarà l'annuale appuntamento 'Smart statistics for smart applications' promosso dalla Società Italiana di Statistica dal 18 al 21 giugno all'università Cattolica di Milano. Negli stessi giorni si terranno per la prima volta cinque tavole rotonde 'Fuoriconvegno', aperte a tutti i cittadini e non solo agli accademici, che affronteranno temi come i sondaggi politici e le previsioni elettorali, la digital transformation, i big data e la statistica nelle pubbliche amministrazioni. L'iniziativa è promossa da un network di università milanesi.

Oltre alla sede ospitante della Cattolica, hanno contribuito Bicocca, Bocconi, 'Vita e salute' San Raffaele, Politecnico e Università Statale.