Blitz poetico degli Argonauti a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La poesia approda a Milano con "Blitz poetico. Sbarco degli Argonauti sul Naviglio Grande", un vero e proprio agguato a suon di versi. Il 22 giugno prossimo, dopo avere navigato sulle acque del Naviglio Grande, un' imbarcazione attraccherà alle 21.45 al pontile di navigazione dell'Alzaia.

A guidarla, saranno gli "Argonauti Mitomodernisti" (che si richiamano agli antichi eroi che accompagnarono Giasone alla riconquista del Vello d'oro nel regno georgiano di Colchide) Tomaso Kemeny, Gabriella Cinti, Gabriella Galzio, Francesco Macciò, Luisa Papa, Paola Pennecchi e Angelo Tonelli.

Accompagnati da musicisti e cantanti, narreranno le loro gesta avventurose. L'idea, spiegano, è quella di ricreare per strada uno spettacolo originale che si faccia in fieri, trasformando il pontile del Naviglio Grande a Milano in un proscenio e eliminando qualsiasi barriera tra attore e pubblico.