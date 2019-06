Il giornalismo al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - La cronaca intesa come professione irrompe al Milano Latin Festival, la poliedrica manifestazione che fra musica e cultura ha già fatto registrare, nei primi tre giorni, oltre 12 mila persone (dati degli organizzatori). Da domani parte #GiornalistinFestival: eventi e convegni dedicati al mondo dell'informazione e a una realtà non sempre conosciuta.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) con la Fnsi. Lunedì viene illustrato il progetto "Mirando Las Huellas Que Vamos Dejando" per la realizzazione di 100 libri per cento Paesi. Quindi le testate straniere che contribuiscono a fare giornalismo d'integrazione tra Italia e America Latina. Martedì è la volta di 'Linguaggio, stereotipi, molestie. Per un giornalismo di genere' e per il Gruppo Cronisti Lombardi un 'Focus sull'illegalità diffusa nella realtà metropolitana'. Mercoledì 'Da Linkedin a Facebook, da Istagram a Twitter" e 'Drone Journalism'. Giovedì 'I periodici delle Comunità latine in Italia'.