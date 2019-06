Ubriaco picchia autista Atm a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Un cileno di 39 anni è stato denunciato per lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio dopo aver aggredito un autista Atm della linea 95 in piazza Angilberto, a Milano. E' accaduto nella notte fra venerdì e sabato, il sudamericano è salito sul mezzo visibilmente ubriaco e ha iniziato a molestare i passeggeri.

Quando il conducente di 55 anni ha bloccato la marcia per farlo scendere, l'uomo ha spaccato un finestrino con una bottiglia. A quel punto il 55enne è stato costretto a fermare il mezzo per far uscire i passeggeri. In quel momento il cileno lo ha colpito con un pugno al volto. L'aggressore è stato fermato mentre l'autista, con l'occhio tumefatto, è stato trasportato in ospedale.