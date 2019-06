Turista annega nel lago di Garda

(ANSA) - BRESCIA, 14 GIU - Un uomo di 59 anni è annegato nelle acque del Lago di Garda a Barbarano di Salò (Brescia).

E' accaduto questa mattina e dalle prime ricostruzioni la vittima, un turista in vacanza sul Garda, ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno. Nessuno è riuscito ad intervenire in tempo per salvarlo.