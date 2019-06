Sala, nuovo stadio sarebbe costosissimo

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - ''Costruire un nuovo stadio è un'operazione costosissima ma non voglio fare condizionamenti.

Aspetto la proposta di Inter e Milan, arriverà entro le vacanze.

Per me San Siro è un impianto straordinario''. E' l'opinione del sindaco di Milano, Beppe Sala, in attesa del dossier congiunto di Inter e Milan sul nuovo stadio.

Sala, tifoso nerazzurro, a margine dell'inaugurazione dell'Allianz Cloud, ex PalaLido, benedice l'arrivo di Conte (''mi piace molto, all'Inter si vince solo con allenatori di polso come Trapattoni e Mourinho''), caldeggia l'acquisto di Barella (''secondo me è fortissimo, tifo perché arrivi'') e non si espone su una eventuale cessione di Mauro Icardi: ''Non facile recuperare affetto dei tifosi. Icardi è fortissimo e non possiamo buttarlo via ma patti chiari e amicizia lunga. Non è tollerabile un altro anno così''.