Picchia i genitori, 14enne denunciato

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Uno studente di 14 anni di Cremona è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Il ragazzo, da maggio, li offendeva e lanciava contro di loro oggetti e suppellettili e li aveva anche minacciati con un coltello da cucina. E' emerso che il quattordicenne non voleva andare a scuola e non rispettava i limiti nell'uscire di casa. Già in un'altra occasione era dovuta intervenire una pattuglia dei militari per calmarlo. I genitori, esasperati per le continue aggressioni avevano presentato una denuncia nei suoi confronti segnalando la situazione anche al Tribunale per i minori.

I carabinieri sospettano che il disagio del minore sia stato alterato anche dall'uso di sostanze stupefacenti: nei mesi scorsi era rimasto coinvolto in un'indagine per lo spaccio e il consumo di droga in una scuola media del capoluogo. Il ragazzo aveva ammesso l'uso di hashish.