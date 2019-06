Maltempo: Fontana chiede stato emergenza

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha formalizzato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta dello 'stato di emergenza' per il maltempo che ha colpito la Lombardia a maggio e giugno.

"La conta dei danni - ha spiegato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - è appena iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima attraverso le segnalazioni dei Comuni colpiti. Da parte nostra abbiamo comunque deciso di mettere subito a loro disposizione risorse regionali aggiuntive. Nella Giunta di lunedì presenteremo una delibera che finanzierà al 100% le 'somme urgenze' nelle situazioni di emergenza per i Comuni sotto i 3.000 abitanti e sino all'80% per i Comuni fino a 20.000 abitanti".