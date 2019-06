Festa Inter, 'Sala non faccia il furbo'

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Io garantisco l'ordine pubblico, poi non sono io il sindaco di Milano che decide se si va nei giardinetti, alla stazione, al parco, in piazza o in cima a un grattacielo. Il sindaco faccia il sindaco, non faccia il furbo, il posto lo deve decidere il sindaco del Comune di Milano. Io garantisco che si svolga regolarmente, garantisco l'ordine pubblico, poi se lo fanno all'Idroscalo, ai giardinetti, al parco Sempione o nel parcheggio di un supermercato, non sta a me deciderlo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina a Milano a proposito della festa dell'Inter ai Giardini Montanelli di Milano, in programma il prossimo 30 giugno.