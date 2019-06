Basket: Cantù, Pancotto nuovo allenatore

(ANSA) - CANTU' (COMO), 14 GIU - E' Cesare Pancotto il nuovo allenatore della Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. Lo annuncia la società con un comunicato. Pancotto, 64 anni, figura di spessore e di grande esperienza nel panorama cestistico italiano, con all'attivo oltre 1000 presenze in panchina in quasi 40 anni di carriera, prende così la guida tecnica della prima squadra al posto di Nicola Brienza, ereditando il ruolo di head coach con un'opzione anche per la prossima stagione. "Cesare è un tecnico esperto ma ancora pieno di entusiasmo - commenta il gm Daniele Della Fiori - che può calarsi in fretta nella nostra realtà e adattarsi fin da subito al tipo di sfida che ci apprestiamo a vivere. Abbiamo scelto non solo un ottimo coach, ma anche una persona dalle indubbie qualità umane".