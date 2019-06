Allianz Cloud, sarà casa di tanti sport

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "L'astronave è atterrata, ha impiegato 9 anni per ritrovare la via di casa". Sono le prime parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo il taglio del nastro del nuovo Allianz Cloud, nato sulle macerie dello storico Palalido. "Per Milano - aggiunge Sala - avere un impianto magnifico facilmente raggiungibile con i mezzi è molto importante, tanti sport troveranno casa qui. Dalla pallavolo alla boxe, dalle arti marziali agli sport ginnici, fino al basket. E' stato un percorso lungo ma è la dimostrazione che la partnership tra pubblico e privato funziona a Milano, più che altrove. La nostra politica comunale è operativa e pragmatica, mette il cittadino davanti a tutti".