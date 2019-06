Tappa lombarda di 'Ruote nella Storia'

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Tappa lombarda per 'Ruote nella storia', tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d'epoca che Automobile Club d'Italia porta in tutta la Penisola. Il 7 luglio gli equipaggi iscritti alla manifestazione percorreranno le strade che si dipanano da Lodi per terminare l'escursione condotta a bordo di vetture storiche - costruite fino al 1998 - all'Abbazia di Morimondo, rilanciata negli ultimi anni non solo come centro di spiritualità e di iniziative pastorali, ma anche come meta turistica per i cultori della storia dell'arte lombarda.

La manifestazione è organizzata da Aci Storico e Automobile Club di Milano con il patrocinio di Anci, Comuni di Lodi e di Morimondo e associazione I borghi più belli d'Italia. Il ritrovo delle vetture è fissato alle 8:30 di domenica 7 luglio in piazza Castello a Lodi. Il primo equipaggio partirà alle 10:00 alla volta dell'Abbazia di Morimondo, nei pressi di Abbiategrasso, in provincia di Milano.