Scala, Chailly: Pereira resti fino al 2022

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Alexander Pereira dovrebbe restare alla Scala fino al dicembre 2020 quindi prolungando di un biennio il suo contratto: il direttore musicale Riccardo Chailly ha spiegato che "sarebbe il minimo della logica". In un incontro pubblico con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ha spiegato che il manager austriaco ha messo a punto le stagioni fino al 2022 "e allora mi sembra il minimo della logica che questi due anni si concludano al meglio con i responsabili che li hanno programmati. Poi tutto può cambiare, ma senza scrolloni". Dicembre 2022 è quando scadrà il contratto di Chailly. Della possibile proroga di Pereira o della sua sostituzione si parlerà nel cda in programma martedì prossimo.

"C'è un cda di grandi cervelli che stimo e con cui dialogo" ha aggiunto il maestro, spiegando che "in teatro stiamo lavorando benissimo. Coro e orchestra sono soddisfatti. È ben organizzato e c'è un clima molto buono".