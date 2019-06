Rischia il parto in auto, scortata da cc

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Era bloccata nel traffico di via Gattamelata, a Milano, e rischiava di partorire in auto ma l'intervento dei carabinieri ha consentito a una romena di 29 anni di arrivare in tempo in ospedale. E' accaduto ieri, i militari del nucleo Radiomobile si sono accorti di due donne in auto particolarmente agitate. Una di loro, alla guida, ha spiegato che l'amica era in procinto di partorire e non sapevano come aggirare il traffico. I carabinieri si sono fatti spazio tra le vetture e hanno scortato le due donne per un paio di chilometri, fino all'ospedale Buzzi, dove la romena pochi minuti dopo ha dato alla luce una bambina.