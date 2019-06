Lombardia, meno costi per i cittadini

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - E' stato approvato in commissione Bilancio a Palazzo Pirelli il rendiconto annuale del Consiglio regionale della Lombardia.

Nel 2018 la spesa pro-capite a carico dei cittadini per l'Assemblea lombarda è scesa a 2,38 euro, contro i 2,48 euro del 2017. L'avanzo di amministrazione 2018 supera i 10 milioni di euro e, al netto degli accantonamenti per l'anno in corso, offre oltre 440 mila euro da re-immettere nel bilancio regionale. Per quanto riguarda i fornitori, il Consiglio lombardo nel 2018 ha effettuato pagamenti entro la scadenza per oltre il 97% delle fatture ricevute, con un tempo medio tra la data di ricevimento della fattura e quella della sua liquidazione pari a 18 giorni.

"Il 2018 si rivela un altro anno all'insegna dell'efficienza e dell'oculatezza. Il Consiglio regionale mantiene un trend decisamente virtuoso anche per il 2018 confermandosi un'istituzione attenta al contenimento dei costi", commenta il vice presidente dell'assemblea Francesca Brianza (Lega).