Fondazione Allianz sostiene mototerapia

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - La mototerapia di Vanni Oddera sbarca per la prima volta allo Stadio San Siro a Milano con il sostegno della Fondazione Allianz UMANA MENTE, divenuta quest'anno 'main donor' delle iniziative di mototerapia del campione di freestyle motocross. La manifestazione - organizzata dall'associazione Vanni FMX, in collaborazione con il team DaBoot e con MIND-Milano Innovation District - si sdoppia in due speciali giornate per regalare emozioni. L'appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 giugno nel piazzale Angelo Moratti, di fronte allo stadio. Attese circa cinquanta persone con disabilità in arrivo dalle realtà sociali del territorio. La mototerapia è stata ideata nel 2009 dal Rider di freestyle motocross Vanni Oddera, e consiste in esibizioni di motocross acrobatico dove bambini e giovani con disabilità possono salire in sella a una moto, regalando loro una giornata di sport, di integrazione e di maggiore socializzazione.