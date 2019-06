Festa Inter, Sala: ok se gestisce Salvini

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Se Salvini, attraverso il ministero, vuol prendersi la gestione diretta dell'evento" per i 50 anni della curva nord dell'Inter "diamo la nostra disponibilità a concedere lo spazio". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato con un post su Facebook al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha deciso di sostenere i tifosi interisti che avrebbero dovuto tenere la loro festa ai Giardini Montanelli di Milano il 30 giugno, con un evento prima autorizzato e poi negato dal Comune.

"Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell'Inter ai Giardini Montanelli, il ministro Salvini dice 'garantisco io'. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio dei cancelli del parco - ha aggiunto -. In altre parole, fruizione limitata del parco da parte dei cittadini e personale di pubblica sicurezza da dirottare in loco".