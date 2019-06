Milan a un passo da Krunic

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Potrebbe essere Rade Krunic, centrocampista bosniaco di 25 anni proveniente dall'Empoli, il primo acquisto dell'estate del Milan. "Krunic giocherà nel Milan la prossima stagione. Si chiude per 8 milioni di euro", ha confermato il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, a calciomercato.com.

L'operazione è stata definita nel pomeriggio, e agli incontri decisivi avrebbero partecipato l'ad rossonero Ivan Gazidis, Paolo Maldini, appena promosso alla guida dell'area tecnica, e Zvonimir Boban, il cui ingresso nei quadri dirigenziali del Milan sarà ufficializzato a breve. Krunic ha già giocato per Marco Giampaolo (all'Empoli nel 2015/16), in procinto di diventare il nuovo allenatore rossonero.