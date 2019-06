Incidenti sul lavoro: muore schiacciato da muletto a Malpensa

Un operaio di 49 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto, questa mattina intorno alle 6 e 30 in un magazzino della ditta di spedizioni Dhl che si trova nell'area cargo dell'aeroporto di Malpensa (Varese), una parte esterna e una interna all'area sterile dell'aeroporto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Maurizio Mazzucchetti, 49 anni di Ferno (Varese), probabilmente durante una manovra con un muletto, è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Nonostante i soccorsi non è nemmeno arrivato in ospedale. I rilievi di Polaria sono ancora in corso.