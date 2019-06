Barcolana 51 presenta nuovo manifesto

(ANSA) - TRIESTE, 12 GIU - Un'immagine del Golfo di Trieste, con il suo Castello di Miramare al momento della partenza della regata. In primo piano, un fiore a simboleggiare la bellezza, ma anche la fragilità del mare e di un ecosistema che deve essere protetto: uno dei messaggi chiave della prossima regata. La Barcolana numero 51 si è presentata oggi a Milano, svelando il manifesto dell'edizione 2019, realizzato dall'illustratrice Olimpia Zagnoli - scelta da illycaffè, cui è affidata la direzione artistica del manifesto - che si terrà nel capoluogo giuliano il 13 ottobre prossimo - preceduta da dieci giorni di eventi in città - e che lo scorso anno è entrata a far parte del Guinness dei Primati come "la più grande regata del mondo", raggiungendo il record di 2.689 barche al via.