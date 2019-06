Si ribalta in auto e fugge a carabinieri

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - E' fuggito all'alt dei carabinieri di Crema, utilizzando un rilievo del terreno come rampa per saltare un canale irriguo e ha concluso la sua corsa dove la sua vettura si è ribaltata più volte: è riuscito comunque a fuggire a piedi. E' accaduto la notte scorsa. L'uomo è stato intercettato a bordo di una 'Mini One' mentre viaggiava da Crema verso Cremona a forte velocità. Dopo almeno due chilometri e diverse manovre spericolate, di proposito si è buttato in un campo di frumento saltando un canale irriguo, dopo aver utilizzato come rampa di lancio un rialzo del terreno.

Nonostante l'auto si fosse ribaltata più volte è uscito incolume ed è scappato a piedi.

L'auto è risultata rubata il 30 maggio scorso a un pensionato 64enne di Agrate Brianza (Monza e Brianza).