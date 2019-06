Salute: saltare colazione aumenta rischi

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - La colazione è il pasto più importante della giornata e ha un ruolo fondamentale per un corretto stile di vita. Questo vale per gli adulti ma soprattutto per i bambini come è emerso nel corso della tavola rotonda, promossa da Nestlé in occasione del lancio del nuovo Nesquik All Natural, dal titolo 'Il mattino è bambino. Tutti i consigli per trasformare la colazione in un momento prezioso'. Saltare la prima colazione "riduce la performance degli studenti, in termini di minore capacità di concentrazione e di rendimento nelle attività fisiche - ha spiegato Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di Roma -, mentre un adeguato apporto calorico in questo pasto permette una maggiore capacità di memoria, migliora il livello di attenzione". Inoltre chi salta la prima colazione avrà un maggior rischio di andare incontro a obesità, diabete e malattie cardiovascolari.