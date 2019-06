Presa con droga a Malpensa grazie a cani

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 11 GIU - Una donna di 34 anni, originaria della Tanzania, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Malpensa (Varese) con 7,5 kg di eroina in valigia. Era appena sbarcata da un volo proveniente da Johannesburg, via Zurigo.

A segnalarla, grazie al loro fiuto, sono stati i membri dell'unità cinofila delle fiamme gialle: Tango, un labrador di 11 anni, Cafú, pastore tedesco di 6 e Rock, pastore belga malinois di quasi 2 anni.

Sono stati loro a fiutare l'eroina nascosta dentro la valigia della donna, mentre girava sul nastro trasportatore nell'area ritiro bagagli. La proprietaria della valigia, che ai finanzieri ha detto di non avere nulla da dichiarare, ha finto stupore quando da un doppio fondo ricavato nella sua valigia è venuta fuori l'eroina. Arrestata, è stata portata in carcere a San Vittore (Milano).