No ad autorizzazione festa tifosi Inter

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - L'evento "50 anni di tifo nerazzurro" non si terrà ai Giardini Montanelli di Milano, come era stato previsto in un primo momento, e gli organizzatori dovranno trovare una nuova sede per l'iniziativa. Il Comune di Milano, tramite il comitato interassessorile, ha infatti rivisto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'evento previsto per il 30 giugno 2019 e autorizzato nella seduta del Comitato del 13 maggio scorso.

La decisione, come spiega una nota del Comune, è stata presa dopo il sopralluogo delle autorità di pubblica sicurezza del 4 giugno scorso in cui è emerso che durante lo svolgimento dell'evento avrebbero dovuto essere parzialmente chiusi i cancelli di ingresso al parco e presidiati da personale dell'organizzazione munite di metal detector. Un aspetto che però è in contrasto con le prescrizioni dell'area verde agricoltura e arredo urbano per cui gli eventi non devono arrecare disturbo ai frequentatori dei giardini.