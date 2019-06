Violenza donne, 6.646 richieste di aiuto

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Sono ancora in aumento in Lombardia le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza regionali.

Nel 2018, secondo i dati raccolti dalla Regione, le vittime di abusi e intimidazioni che hanno usufruito dei servizi sono state 11.323, di cui 4.629 solo nella sola provincia di Milano.

"Solo i nuovi contatti del 2018 però sono stati 6.646, rispetto ai 5.892 casi del 2017" ha evidenziato l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia Silvia Piani. Le donne si sono rivolte ai 50 i centri antiviolenza regionali che, insieme alle 74 case rifugio e alle 27 reti territoriali, "coprono il 100 per cento del territorio". "Segno - per l'assessore - della crescente emersione del fenomeno ma anche della crescente sensibilizzazione". I dati sono stati presentati nel corso di un incontro alla presenza, tra gli altri, del vice prefetto Alessandra Tripodi e del presidente della sezione 'Misure di prevenzione' del Tribunale di Milano Fabio Roia.