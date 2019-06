Tumorial tutorial dei ragazzi con tumore

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Ai genitori è giusto ricordare che anche se siamo adolescenti malati, siamo sempre adolescenti" dice Cecilia, mentre Marcus spiega che "anche se ci sono cambiamenti fisici, noi come persone non stiamo cambiando". Sono i consigli offerti nella serie di video-tutorial 'Tumorial' dai pazienti adolescenti del Progetto Giovani della Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per incoraggiare e supportare i coetanei appena arrivati in reparto, fragili e frastornati dalla diagnosi.

I video - 24 in totale, 10 già online - sono il frutto di oltre un anno di lavoro di pazienti adolescenti, medici, professionisti e artisti. Alla realizzazione hanno collaborato 47 ragazzi tra i 14 e i 25 anni - 26 dei quali attualmente in cura e 21 che hanno invece concluso il percorso terapeutico - che si sono confrontati sulle varie tematiche, decidendo insieme chi di loro sarebbe apparso in ogni tutorial.