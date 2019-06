Mozione per sede Tribunale Brevetti Ue

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Il consigliere regionale della Lega Simone Giudici presenterà, durante la seduta di domani del Consiglio regionale della Lombardia, una mozione urgente a sostegno della candidatura di Milano come sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti Ue. A fine mese è previsto l'incontro fra il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il governatore Attilio Fontana, il sindaco Beppe Sala, il presidente della Corte d'Appello e il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano per discutere la questione. "La mozione servirà a conferire ulteriore forza al nostro governatore nei confronti del Governo nazionale, al fine di avere un fronte compatto e determinato per la candidatura di Milano a divenire la sede centrale specializzata del Tribunale Unificato dei Brevetti" spiega Giudici, che auspica "in questo senso la massima collaborazione da parte di tutte le forze politiche che siedono nell'Aula del Pirellone".