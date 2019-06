F1, Fontana: 'Necessario firmare per Gp Monza'

(ANSA) - MONZA, 10 GIU - "Si devono mettere d'accordo, è venuto il momento di arrivare alla conclusione del contratto, altrimenti ci rimettiamo tutti". Sono le parole del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dell'attesa firma tra Aci Italia e Liberty Media per il rinnovo del contratto del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, a margine del Tavolo Territoriale di Monza e Brianza tenutosi oggi in provincia.

In merito quanto emerso durante il Gp di Montecarlo, negli accordi sul canone non sarebbero ancora definiti. "Devono sedersi attorno a un tavolo e definire, se non lo fanno Aci ci rimetterà la possibilità di uno sconto sul nuovo contratto, ci rimetterà l'infrastruttura perché non partiranno gli investimenti", aggiunto Fontana "ci rimetteremo la garanzia di avere i prossimi cinque gran premi ancora qui a Monza".