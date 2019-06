Cellino: 'Tonali? tanto non lo cedo...'

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Offerte per Tonali non ne ho viste. Abbiamo bisogno di calciatori per cui non cediamo. Se arrivasse una offerta folle? I soldi non giocano, servono a pagare i debiti". Lo dice il presidente del Brescia Massimo Cellino all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A, nel giorno del suo ritorno negli uffici della massima serie.

Cellino ha risposto anche ad alcune domande sullo stadio delle Rondinelle: "siamo in stallo, anzi siamo nella me... - dice sorridendo -. In realtà dobbiamo cominciare domani mattina e correre. Abbiamo già fatto le prove generali in Sardegna, perciò se questa volta non mi arrestano, speriamo di finirlo anche per l'inizio del campionato. Domani cominciano i lavori".

Il discorso diventa lo show dell'ex patron del Cagliari. "Se ho pensato a Honda? No, preferisco Ktm", dice tra il serio e il faceto. "Morosini rimarrà con noi, ma dovrà fare meglio.

L'abbiamo pagato dei bei soldini, deve farli fruttare meglio. I giocatori che sono a contratto sono tutti confermati", conclude Cellino.