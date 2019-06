Scritte naziste al liceo Parini Milano

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Sono stati imbrattati con svastiche e scritte naziste i muri del Parini, uno degli storici licei classici del centro di Milano. "White aryan resistance" e altre scritte sono state fatte nella notte, anche sulla strada dove sono state disegnate svastiche per coprire il graffito "PARINIANTIFASCISTA" imbrattato con una croce su "anti".

La Digos sta analizzando i video delle telecamere della zona per individuare i responsabili e lunedì consegnerà ad Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, un'informativa in vista dell'apertura di un fascicolo nel quale, al momento, si ipotizza solamente il reato di imbrattamento.

Davide Rossi, direttore del giornalino del liceo, ha visto "un gruppo di ragazzi intorno alle tre di mattina che stava imbrattando la strada e la facciata del nostro Liceo. Sono state chiamate le forze dell'ordine chiedendo di intervenire, ma stamattina le scritte risplendono nella strada".