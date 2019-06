Violenze a fidanzata, 'rinchiudetemi'

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Potrebbe farlo ancora e deve rimanere in carcere Giacomo Oldrati, il 40enne 'seriale' arrestato lo scorso 4 giugno per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo avere preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuta prigioniera in casa e seviziata per giorni, a Milano. Il gip Ilaria De Magistris ha disposto la misura cautelare per "pericolo di reiterazione del reato". Lo stesso Oldrati nell'interrogatorio ha chiesto di rimanere "rinchiuso", dicendo: "Tenetemi dentro, posso rifarlo".