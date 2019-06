Tuffo per fine della scuola,grave 15enne

(ANSA) - COMO, 07 GIU - Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni. Il ragazzo si è buttato in acqua da un pontile davanti a Villa Geno e non è più riemerso. E' stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e rianimato dai soccorritori, che lo hanno trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono tuttavia disperate.

Il pontile di Villa Geno viene spesso utilizzato per fare il bagno nel lago, anche se in quel punto vige il divieto di balneazione perché ritenuto particolarmente pericoloso. Negli ultimi due anni si sono contate due vittime, tutti giovanissimi.