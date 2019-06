Meneghin: Belinelli e Gallinari leader

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Dino Meneghin si aspetta che Belinelli e Gallinari siano i leader della Nazionale guidata da Meo Sacchetti ai prossimi Mondiali, ma spera lo siano senza voler strafare. "Per qualità ed esperienza - spiega Meneghin, a margine della presentazione di un libro - devono essere protagonisti, ma con criterio. Non devono prendere il pallone e convincersi di poter risolvere le partite da soli. Ma sono ragazzi intelligenti, siamo un bel gruppo e sapremo scegliere i protagonisti azione dopo azione". Meneghin è convinto che l'Italia - "se al completo" - possa fare "grandi cose" in Cina, grazie al ct Sacchetti: "Sul suo operato posso mettere la mano sul fuoco. Sa parlare ai giocatori, è molto empatico e non mette sotto pressione. Siamo un po' piccoli sotto canestro e dovrà lavorare molto sulla difesa. Gli avversari sono tutti di livello, ma l'Italia ha grandi qualità".